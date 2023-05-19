Diyanet'ten seçimden bir gün sonra milyonluk harcama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 Mayıs’ta kitap basım ihalesi gerçekleştirdi. Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi koordinesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında, “Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı” ve “Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum” kitaplarının bastırılacağı bildirildi. Kitapların, her birinden 2 milyon 500 bin adet olmak üzere toplamda 5 milyon adet bastırılacağı belirtildi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, yaklaşık maliyeti 75 milyon 533 bin 333 TL olarak belirlenen ihaleye 10 şirket teklif verdi. İhaleye verilen en yüksek teklif, 60 milyon 500 bin TL, en düşük teklif ise 45 milyon 783 bin TL oldu.

15 Mayıs’ta imza

İhaleye sunulan 10 teklifin üzerinde inceleme yapan ihale komisyonu, nihai kararını 15 Mayıs’ta verdi. Yurttaşın vergileri ile oluşturulan 35 milyar 910 milyon TL’lik 2023 yılı bütçesinden yaptığı fahiş harcamalar ile tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, dev harcamalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda 15 Mayıs’ta Başak Matbaacılık ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 45 milyon 783 bin TL’lik anlaşma yapıldı. Toplam 5 milyon adet kitap baskısının 20 Haziran’a kadar tamamlanacağı duyuruldu.

2023'e hızlı başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 35 milyar 910 milyon TL’lik 2023 yılı ödeneğinin 10 milyar 180 milyon TL’sini yılın ilk üç ayında tüketti. Başkanlık, 10,1 milyar TL’lik harcama ile genel bütçe kapsamındaki 28 kamu idaresini geride bıraktı. Diyanet, 10,6 milyar TL harcayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı, kasasından 5,2 milyar TL çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 5,3 milyar TL tüketen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı geçti.