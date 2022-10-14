Diyanet'ten öğrencilere umre programı: En düşük 19 bin TL

Diyanet İşleri Başkanlığı, öğrenci, öğretmen ve velilere özel umre programı hazırladı. Program kapsamında, 14 Kasım’da ilkokul, ortaokul ve liselerde başlayacak birinci ara tatil dönemine yönelik gezi takvimi oluşturuldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine umre ücretlendirmelerini Suudi Arabistan Riyali’ne (SAR) endeksleyen Diyanet, Türk Lirası SAR karşısında da değer kaybedince en düşük umre ücretini 19 bin TL olarak belirledi.

Diyanet’in, “Öğretmen, öğrenci ve velilere taksitli umre imkanı” diye duyurduğu turların amacı, “Öğretmen, öğrenci ve velilerin bilgi, görgü, tecrübe, dini duygu ve motivasyonlarına katkı sağlamak” olarak açıklandı.

2022 Yılı Umre Organizasyonu kapsamında, öğrencilere yönelik birinci ara tatil döneminde düzenlenecek özel umre turlarının fiyatlarının 3 bin 850 SAR’dan (19 bin 57 TL) başlayacağı öğrenildi. Programda en düşük umre ücreti olarak duyurulan 3 bin 850 SAR’lık paketin, “Öğrenci özel fiyatı” olduğu ve dört kişilik odada konaklamayı içerdiği kaydedildi. Umre turunda dört kişilik odalarda konaklamayı içeren programın öğretmen ve veliler için ücreti ise 4 bin 250 SAR (21 bin TL) olarak belirlendi.

Birinci dönem ara tatil umre turları kapsamında iki kişilik odada kalmak isteyen öğrenciler için ücretlendirme 4 bin 100 SAR (20 bin 295 TL) olurken, öğretmen ve veliler için ise 4 bin 500 SAR (22 bin 275 TL) oldu.