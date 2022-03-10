Diyanet'ten lüks otelde 'beş yıldızlı' fetva

Çeşitli kurum içi etkinliklerini Antalya’daki lüks otellerde gerçekleştirmesi nedeniyle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, bir kurum içi eğitimi için daha Antalya’ya gitti. “ALO 190 Dinî Soruları Cevaplandırma Hattı”nda görevli personeli iki grup halinde eğitime alan Diyanet, toplam dokuz günlük eğitim için Antalya’nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir oteli tercih etti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Diyanet’in “büyük çoğunluğu personel giderleri için kullanıldığı” belirtilen bütçesi, 2021’de 13 milyar lira iken 2022’de 3.1 milyar liralık artışla 16.1 milyar liraya yükselmiş, böylece Diyanet’in bütçesi yedi farklı bakanlığın bütçesini geride bırakmıştı. “Kuran kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması” için yurttaşlardan 250 lira bağış istenmesini de öngören protokol imzalayan Diyanet, Pakistan’a Cumhurbaşkanlığı uçağı ile resmi ziyaret gerçekleştirildiği sırada camilerden yardım toplanmasını istemesi ile tepki çekmişti. Diyanet, tartışmalı eğitimlerine birini daha ekledi. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun “ALO 190 Dinî Soruları Cevaplandırma Hattı”nda görevli personele yönelik gerçekleştirdiği eğitim için de Antalya tercih edildi.

Harem selamlık

İki gruba ayrılan personeli, dokuz günlük eğitim için Antalya’ya götüren Diyanet, 5 yıldızlı bir otelle anlaştı. İlk grup 1-5 Mart tarihleri arasında söz konusu otelde eğitime katılırken ikinci grup ise eğitime 7 Mart’ta başladı. İkinci grubun eğitimi bugün sona eriyor. İlk grupta yalnızca erkeklerin, ikinci grupta ise yalnızca kadınların bulunması dikkat çekti.