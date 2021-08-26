Diyanet'ten 'haram deniz ürünleri' açıklaması: Yeni fetva vermedik

Diyanet İşleri Başkanlığı “Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusuna verdiği yanıtta, balık sınıfına girmeyen deniz ürünlerinin yenmesinin İslam dininin kesin hükümle yasakladığı anlamına gelen "haram" olduğunu bildirmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, sözkonusu yanıtın "çarpıtılarak yeni bir görüş gibi" gündeme getirildiği savunuldu, "Sözkonusu cevap kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir" ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Kurulumuz, geçmiş yıllarda vatandaşlarımız tarafından bazı deniz ürünleriyle ilgili sorulan bir soruya mezheplerin görüşlerini dikkate alarak klasik fıkıh kitaplarında da yer alan bilgileri aktararak bir cevap vermiştir. Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir" denildi.