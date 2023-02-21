Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya hesabından "Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu" iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Diyanet gerekçe olarak Din İşleri Yüksek Kuruluna yöneltilen “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?” sorusuna verilen cevaba "kasten suizanda bulunulduğunu" öne sürdü.

Diyanet tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, “Şüphelinin Twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur” denildi.

Dilekçede Altaylı’nın "Diyanet İşleri Başkanlığına ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon" yoluyla, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan bir soruya "kurulun dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak" Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği iddia edildi.

Fatih Altaylı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve personeline karşı aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikayete konu olan paylaşımda bulunmasının toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtığı ve halk arasında infiale sebep olduğu iddia edilen suç duyuru dilekçesinde, Altaylı hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep edildi.

Diyanet'ten evlatlık alınan depremzede çocukla 'evlenme engeli olmadığı' fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi?" sorusuna, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirtilerek, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" yanıtı verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetva sitesinde, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardında, “İhtiyaç duyulan konulara açıklık getirmek” amacıyla özel bir bölüm oluşturuldu. Diyanet, “Deprem bölgesinden sıkça sorulan sorular” adı altında, "Koruyucu aile olmanın hükmü nedir?" ve "Cenaze kefenlenmeden gömülebilir mi?" sorularını yanıtladı.

Altaylı'nın tepkisi

Gazeteci Fatih Altaylı, Diyanet'in fetvasına Twitter hesabından tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin."