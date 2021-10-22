Diyanet'ten 'baldız fetvası' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, dün çıkan 'baldız' fetvasıyla ilgili haberlerin çarpıtma olduğunu belirterek, "İnsaftan, vicdandan, gerçeklikten yoksun paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Bu kadar net bir konuda, algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır" açıklamasında bulundu.
Din İşleri Yüksek Kurulunun, vatandaşlar tarafından sorulan sorulara İslam'ın temel kaynakları doğrultusunda cevaplar veren bir kuruluş olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi: