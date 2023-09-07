Diyanet'ten AKP'li Külünk hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik "FETÖ ve PKK" iddialarını ortaya atan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, “Her şey delile dayanıyor, savcının temasını bekliyorum" demişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Külünk'ün söz konusu iddialarını yargıya taşıdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Külünk'ün suçlamalarına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Diyanet’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."