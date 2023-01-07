Diyanet’te ‘fetva’ krizi: Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2017’de, “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen ve “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” hadisine işaret edilen fetvanın, yüksek fiyat artışlarının yaşandığı süreçte yeniden paylaşılması temmuz ayında yeniden gündeme gelmişti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erbaş, tepki çeken fetvadan 1 hafta sonra birimlere gönderdiği resmi yazıda, sosyal medyadaki her türlü paylaşımın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile istişare edilerek yapılmasını istedi. Erbaş’ın, söz konusu yazıyla eşgüdümlü olarak kuruldan savunma istediği ortaya çıktı.

Bir süredir DİYK ile gerilim yaşadığı bilinen Erbaş, kurula 4 Ağustos’ta, ıslak imzayla “araştırma” konulu yazı gönderdi. 2021’de sosyal medyanın “daha kontrollü ve bilinçli” kullanılmasının ve Basın Müşavirliği ile istişare yapılmasının istendiğini belirten Erbaş, “Kurum hakkında olumsuz algı oluştuğunu, İslam ilkelerinin bilgisizce alaya alındığını” savundu. Erbaş, kurul içinde araştırma yapılmasını istedi.

Erbaş, “Paylaşımın, daha önce alınan kararlar, verilen talimatlar çerçevesinde Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği’ne danışılmadan yapıldığı müşahede edilmiştir. Bu itibarla, basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulacak kadar başkanlığımızı kamuoyu karşısında zor durumda bırakan söz konusu fetvanın gündeme getirilmesiyle ilgili ivedilikle araştırma yapılarak, konuya ilişkin hazırlanacak raporun değerlendirilmek üzere başkanlık makamına sunulmasını rica ederim” diye ifade etti.