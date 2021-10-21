Diyanet'in personel sayısı 130 bini aşacak

7 bin 800 personel alacağını duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022'deki personel sayısı 130 bini geçecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alacağını duyurdu. Diyanet’in 2021 Performans Raporu’nda yer alan bilgilere göre 2019’da müftülüklerdeki personel sayısı 102 bin 82 kişi olarak belirtilmişti. Bu rakam 2020’de, 125 bin 79’a yükseldi. Böylece 2020’de Diyanet’in toplam personel sayısı 128 bin 469’a ulaşmıştı.

Personel sayısı her yıl artan Diyanet’in, son olarak 7 bin 800 kişi alacağını duyurmasıyla 2022’deki personel sayısı 130 bini aşacak.