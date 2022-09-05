Diyanet'in 'fiyatları Allah belirler' fetvasını yurttaş ciddiye almadı: İşte sonuçlar..

Son dönemde ekonomik sıkıntılar da dahil olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı pek çok konuda tartışmalı açıklamları ile dikkat çekiyor. Diyanet'in açıklamalarının yurttaşlar tarafından ne kadar ciddiye alındığı ile ilgili MetroPoll Araştırma bir anket yayınladı.

13-17 Ağustos'ta 1717 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Piyasada fiyatları belirleyen Allah’tır” görüşünü ciddiye alıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Yüzde 2,32 hata payı içeren ankete katılanların yüzde 85'i Diyanet'in görüşünü ciddiye almadığını belirtti. "Evet" diyenlerin oranı yüzde 10'da kaldı.

Muhalefet partisi seçmenleri arasında Diyanet'in görüşünü ciddiye almayanların oranı yüzde 90'ın altına inmezken, AKP'liler arasında bu oran yüzde 69,1 oldu. AKP'lilerin sadece yüzde 22,5'i, piyasada fiyatları Allah'ın belirlediğini düşünüyor. MHP'lilerin de yüzde 81,5'i Diyanet'in görüşünü ciddiye almadığını belirtti.

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca "Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, "Konuyla ilgili olarak Allah resulü, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur, ‘Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem" denilmişti.

Fetvada piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme yetkisinin olduğu vurgulanmıştı.