Diyanet'ten 'ekonomi' fetvası: 'Darlık ve bolluk veren Allah'tır'

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, telefonla ya da internet üzerinden sorulan soruları yanıtlayarak fetva veriyor. Bazı konularda seçilen sorular ve fetvalar ise internet sitesinde konu başlıklarına göre yayımlanıyor.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, kurulun paylaştığı bir fetva da dikkat çekti. "Ticarette kâr haddi var mı?" sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı" belirtildi. İlgili kısım ve yanıt şöyle:

"Konuyla ilgili olarak Allah resulü, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur, ‘Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem.’"

Fetvada piyasada suiistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme yetkisinin olduğu belirtildi.