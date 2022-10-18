Diyanet'in bütçesi rekor kırmaya devam ediyor: Altı bakanlığı geride bıraktı

Cumhurbaşkanlığı, 2023 yılı için bütçe teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Orta Vadeli Program’da öngörülen merkezi yönetim bütçe hedefleri hazırlanan bütçe kanunda yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre gelecek yılın bütçe gider 4 trilyon 469 milyar lira, bütçe geliri ise 3 trilyon 810 milyar lira olarak hedeflendi. 659 milyar TL’lik açığın beklendiği teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı icracı bakanlıklardan daha çok bütçeye sahip olacak.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 16,1 milyar liralık bütçe ile 2022’ye başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bu kez yüzde 117 artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin liralık bütçe ayrıldı. Günlüğü ortalama 98 milyon liraya denk düşen bütçe, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Ticaret, Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesini geride bıraktı.

Önceki yıl 3,8 milyar liralık bütçeye sahip olan Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 bütçesi, yüzde 72 artışla 6 milyar 637 milyon lira olarak belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütçesi ise 5 milyar 580 milyon lira oldu.

Teklife göre, bakanlıkların 2023 yılı bütçeleri şöyle: