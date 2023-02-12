Diyanet'in bütçesi AFAD'ın 4,5 katı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ayrılan bütçe gündeme geldi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; AFAD'ın 2023 yılı bütçesi 8 milyar 75 milyon TL olarak belirlenmişti. Aynı dönem Diyanet İşleri Bakanlığı'nın bütçesi ise 35 milyar 910 milyon TL, yani AFAD bütçesinin yaklaşık 4,5 katı olarak belirlendi.

2023 yılında AFAD'ın bütçesi bir önceki yıla göre, yani 2022'ye göre yüzde 33,6 oranında azaltıldı. Bu esnada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi de yüzde 56.6 oranında arttırıldı. AFAD 2023 bütçesinden binde 5'lik pay almış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın payı ise yaklaşık yüzde 1.

23 katı personel

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müftülüklerde, merkez teşkilatında, yurt dışı teşkilatı ve dini ihtisas merkezlerinde 137 bin 563 personeli bulunuyor.

AFAD'ın personel sayısıysa merkezde 688, taşrada 5 bin 294 olmak üzere toplam 5 bin 982 olarak açıklandı. Yani Diyanet'in personel sayısı AFAD'ın personel sayısının 23 katı.

Diyanet'te daha çok araç var

Diyanet'in garajında 1'i VIP minibüs olmak üzere 53 araç bulunuyor. Başkanlık ayrıca 1455 de kiralık araç kullanıyor. Diyanet'in toplam araç sayısı 1.508. AFAD'da ise 25 kiralık olmak üzere; minibüs, pick up arazi araçları, otobüs, tıbbi donanımlı ambulans gibi araçların da aralarında olduğu 1233 aracı bulunuyor.