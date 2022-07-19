Diyanet'e dilekçe verildi, cuma hutbesinde 'hekime yönelik şiddet' gündemi talep edildi

Hekim Birliği Sendikası, Konya Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay adlı saldırganın Kardiyoloji Uzmanı Hekim Ekrem Karakaya'yı silahla öldürmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına dilekçe verdi.

Dilekçede, 22 Temmuz Cuma günü Türkiye'deki tüm camilerde gerçekleştirilecek olan cuma hutbesinde "Hekime yönelik şiddet" konusunun gündeme getirilmesi talep edildi.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"06 Temmuz 2022'de, Konya Şehir Hastanesi'nde, Uz. Dr. Ekrem Karakaya, görevi başında, planlı ve hain bir silahlı saldırı sonucu; katledilmiştir/şehit edilmiştir!

Hal böyle iken; (konun aciliyetine binaen) 22 Temmuz 2022'de, Türkiye genelindeki tüm Camiler'de irad edilecek Cuma Hutbesi'nde 'Hekime yönelik şiddet' konusunun gündeme getirilmesine yönelik iş bu başvurumuzun kabulünü öncelikle görev Şehidimiz Uz. Dr. Ekrem Karakaya anısına olmak üzere, üyemiz olsun olmasın tüm hekimler adına saygı ile sunar, arz ve talep ederiz."