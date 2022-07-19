Türk Diyanet Vakıf-Sen'den doktorları hedef alan imama destek ziyareti

Konya Kayalar Cami imamı Ahmet Gür cuma hutbesinde sarf ettiği “Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi: 'Git bugün grevdeyiz.' Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin?” sözleri nedeniyle görevden alınmıştı. Genel Sağlık-İş Sendikası ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Görevden alınan imama, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Diyanet Vakıf-Sen'in Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi destek ziyaretinde bulundu.

Iğdi ziyareti, "Uğramış olduğu haksız linç, yaşamış olduğu sıkıntıya rağmen beni evinde misafir ederek ağırlayan, ikramda bulunan ve neşesinden, devlete sadakatinden, millete sevgisinden, kuruma saygısından ve devletin tüm kurumlarında çalışan memur ve amirlere hürmetinden hiçbir şeyi kaybetmeyen değerli kardeşim meslektaşım ve üyem Kayalar camii imam hatibi [ Ahmet Gür ] kardeşime teşekkürlerimi bir borç bilirim" ifadeleriyle duyurdu.