Diyanet'e bağlı vakfın çalışanı yaklaşık 2 milyon lirayı zimmetine geçirmiş

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı müfettişleri, Bolu Şubesi’nin hesaplarını incelemeye aldı. 2017-2021 yıllarını kapsayan hesaplarda yapılan incelemeler sonucu, 1 milyon 940 bin TL’nin kayıp olduğu tespit edildi.

Kaynağı bağışlar olduğu öğrenilen kayıp 1 milyon 940 bin TL’nin Bolu Şubesi’nde görevli H.E. tarafından zimmete geçirildiği tespit edildi. Bolu İl Müftülüğü H.E.’nin işine son verildiğini ve hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

ANKA'nın haberine göre, müftülükten yapılan yazılı açıklamada "Vakfa ait paranın bir kısmı ilgilisinden tahsil edilirken kalan kısmının tahsili için de takibat devam etmektedir. Vakfın Bolu Şubesi’ne ait paranın zimmete geçirilmesi hadisesinde adı geçen şahıs ve İl Müftülüğü personeli arasında herhangi bir iltisak bulunmamaktadır" denildi.