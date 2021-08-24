Diyanet Vakfı'nın 2020 geliri 1,2 milyar lira oldu, 959 milyon lira harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı’nın geçen yılki gelir ve giderleri belli oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Vakıf, 1 milyar TL’si "bağış" ve "yardımlardan" olmak üzere 2020 yılında toplam 1 milyar 275 milyon TL gelir elde etti. Vakfın 2020 yılındaki geliri, 2014 yılına oranla yüzde 118 arttı.

Vakıf, 2020 yılında, “Finansal gelirler” adı altında ise 33 milyon 606 bin TL topladı. Mali tabloların, “Diğer gelirler” kalemi ise 143 milyon 945 bin TL oldu.

TDV, 2020 yılında elde ettiği 1,2 milyar TL’nin 959 milyon 512 bin TL’sini harcadı. Harcamanın 83,2 milyon TL’si, herhangi bir detay paylaşılmadan, “Diğer” kalemi olarak yazılırken diğer harcama kalemleri ve harcama tutarları ise şöyle ifade edildi:



•Sosyal Hizmetler: 326 milyon 881 bin TL.



•Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler: 285 milyon 748 bin TL.



•Eğitim ve Araştırma: 114 milyon 123 bin TL.



•Kültür, Sanat, Spor: 7 milyon 535 bin TL.



•Genel Giderler: 67 milyon 283 bin TL.



•Personel Giderleri: 38 milyon 666 bin TL.