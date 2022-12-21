Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında, Diyanet tarafından hazırlanan 226 sayfalık "Türkiye’deki Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Akımlar" raporunun akıbetini ve resmi olarak yayımlanmadan Kaynak Yayınları etiketiyle okurla buluşması sonrası açılan davanın sonucunu kaleme aldı.

Pehlivan, dava sonucuyla ilgili şöyle yazdı:

"Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde, 15 Temmuz’un ardından güvenlik bürokrasisi ile Diyanet’in ortak çalışmasıyla hazırlandı. Tarikatların Türkiye’de nasıl örgütlendiği isim isim anlatılıyordu. Gelin görün ki resmi olarak yayımlanmadan dışarıya sızdırıldı. İddia o ki raporlanan tarikatların 'içerideki' mensupları 'fişleniyoruz' mesajını vermek için bu hamleyi yaptı.

Rapor Oktay Yıldırım tarafından Kaynak Yayınları etiketiyle okurla buluşunca da Diyanet İşleri Başkanlığı adliyenin yolunu tuttu. Kitabın toplatılmasını istiyorlardı. Gerekçelerini ise 'Başkanlığımızın dini oluşumlarla ilgili kurumsal olarak yayımlanmış ve yayıma hazırlanması tamamlanmış herhangi bir raporu bulunmamaktadır' diye açıkladılar.

Kitap olarak basılan raporun toplatılması mahkeme tarafından reddedildi. Ancak Diyanet bununla da kalmamış, tazminat davası da açmıştı. Öğrendim ki işte üç yıl süren o dava da bir süre önce sonuçlandı. Dava dosyası Ankara Asliye, Bölge Adliye ve Ticaret mahkemeleri arasında gidip gelmişti... Sonunda, 27 Haziran 2022 tarihinde Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını verdi. Ve özetle denildi ki: ‘Diyanet İşleri Başkanlığı dava açmadan önce arabulucuya başvurmalıydı. Bunu yapmadığı için davayı usulden reddediyoruz.’

Demem o ki... Diyanet kabul edemediği gizli raporun davasını bile kazanamadı."