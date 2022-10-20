Diyanet İşleri Başkanlığı taşıt zengini

Önceki gün yayımlanan 2023 yılı bütçe gerekçesinin “Diğer Hususlar” bölümündeki 30.6.2022 tarihi itibariyle taşıt sayılarının belirtildiği liste Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taşıt zengini olduğunu gösteriyor.

Listeye göre Diyanet İşleri Başkanlığının toplam 406 taşıtı var. 283 adedi (T02) binek otomobili; 91 adedi (T05- en fazla 17 kişilik) minibüs; 15 adedi (T07-3-6 kişilik) pick-up cinsi taşıtlar olduğu bildirildi.

2023 yılı Bütçe Teklifi ile bağlı cetvellerinde 17 adet T2 cinsi binek otomobil ile 2 adet T5 cinsi minibüs daha edinmesi öngörülüyor. Böylelikle 2023 yılındaki taşıt sayısı 425 olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşıt sayısı açısından da bakanlıklarla yarışıyor ve çoğunu geçiyor.