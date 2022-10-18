Kamuya 3 binden fazla araç alınacak: Cumhurbaşkanlığı'na 20, Diyanet'e 19 yeni araç

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, dün akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre, 2023 yılında kamu idareleri toplam 3 bin 241 araç edinebilecek.

Teklifte yer alan “1 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelerin 2023 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösteri Cetvel”ine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki yıl 501 adet araç edinebilecek. Cetvele göre, bakanlık araçların cinsini ve fiyatını kendisi belirleyecek ve araçların finansman kaynağı merkezi yönetim bütçesi tarafından karşılanacak.

Yine aynı cetvele göre, Sağlık Bakanlığı bin 250 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü 575 adet, Jandarma Genel Komutanlığı 280 adet, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 116 adet araç edinebilecek.

Dışişleri Bakanlığı’nın edinebileceği 50 adet araçtan; 17’si binek otomobil, 3’ü arazi binek, 5’i minibüs 25’i ise güvenlik önlemli binek otomobil olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı’nın edinebileceği 40 adet aracın; 20’si binek otomobil iken, 20’si arazi binek araçlar olacak.

Cumhurbaşkanlığı'na 20, Diyanet'e 19 araç

Teklifte yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı 10 binek otomobil, 5 minibüs ve 5 panel (3 - 5 metrelik kapalı kasa içi boş aracın içine yük koyularak taşımak için üretilmiş hafif ticari araçlar) araç edinebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da 17 binek otomobil ile 2 minibüs alabilecek. (ANKA)