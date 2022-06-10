Diyanet İşleri Başkanı'ndan cemevlerinin yasal statüsüne ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün Dersim'de yapımı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tamamlanan "Hz. Ali Camisi"nin açılışını yaptı.

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre Erbaş daha sonra il merkezine gelerek Vali Mehmet Ali Özkan ile birlikte cemevini ziyaret ederek Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt ve bazı Alevi dedeleriyle görüştü.

Gazetecilerin cemevine girişine izin verilmeyen ziyaret sonrasında muhabirlerin sorularını cevaplayan Erbaş cemevlerine yasal statü verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Önceki ziyaretinde "Cemevleri için yasal statü konusunda çalışmalar devam ediyor" diyen Erbaş çalışmaların nasıl gittiğiyle ilgili soru üzerine, "Munzur Üniversitesindeki caminin açılışı için geldik. Daha önce geldiğimde de burayı ziyaret etmiştim, bugün de ziyaret ettim. Cemevimizin dedesi ve diğer cemevlerinin dedeleriyle görüştük. Güzel bir sohbetimiz oldu. Bazı konuları kendi aramızda görüştük. İnşallah bundan sonraki süreci değerlendireceğiz. Cemevinde birliğimizi beraberliğimizi konuştuk. Türkiye olarak hepimiz aynı hedefe çalışıyoruz. Devletimizin ve milletimizin birliği beraberliği için çalışıyoruz. Sorunlarımız problemlerimiz tabi ki var. Onları hep birlikte çözmeye çalışacağız” dedi.

Çalışmaların devam ettiği açıklamalarının aradan 2 yıldan fazla bir zaman geçtiği hatırlatılan Erbaş, "Bizimle alakalı konular değil tabi bu konular. Çok geniş tarafları olan bir konu onlar, süreç içerisinde değerlendirilecek böyle diyelim” diye konuştu.