100'den fazla bölgeye maden ruhsatı verilecek: 'Su yoksa hayat yok'

CHP Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Dersim’de 100’den fazla bölge maden ruhsatı verilmesine tepki gösterdi.

Ovacık’a bağlı Gözeler bölgesinde, kaynak sularının Munzur’a karıştığı alanda açıklama yapan Şaroğlu ve Sarıbal, buradaki doğal güzelliğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Şaroğlu, "Bu coğrafya, dünyanın nadir yerlerinden biri. Yatırımın ötesinde burayı yok etmek için projeleri var. Bir zamanlar baraj yapmak, şimdi de maden sahasına dönüştürüp tamamen yok etme amaçları var. Tek düşündükleri, sermaye ağalarına burayı peşkeş çekmek. Biz böyle bir yatırım istemiyoruz. Bu bölgede 2 binin üzerinde endemik bitki, dünyada bu coğrafyada bulunan endemik bitkiler var" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise "Su yoksa, hayat yok. Hayatın olmadığı yerde altını, bakırı, gümüşü ne yaparsınız? Tekrar insan olmaya ihtiyacımız var. Tam da burada; dünya harikası, doğa harikası, kutsal, tarihi birikimi olan bu coğrafyanın sularının çıktığı en güzel yerden sesleniyoruz, dokunmayın, ellemeyin, bırakın yaşayalım" dedi. (ANKA)