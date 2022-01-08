Diyanet İşleri Başkanı: Kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde aydınlık yok

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kars Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansına katıldı.

Zulmün ve ırkçılığın olduğu yerde aydınlıktan bahsetmenin mümkün olmayacağını söyleyen Erbaş, şöyle konuştu:

"Hani Ortaçağ karanlığı diyorlar ya, Batı'nın o Ortaçağ karanlığı döneminde işte bu keşifler, bu inkişaflar, bu aydınlanmalar İslam dünyasında, İslam medeniyetinde ne ile yaşanıyordu Kuran ile sünnetle yaşanıyordu. İlimle, irfanla, Kuran ve sünnete dayalı bilgi ve hikmetle yaşanıyordu. Yedinci yüzyıldan yani Allah Resulü Efendimiz'in geldiği asırdan Batı'nın Rönesans dediği 16-17'nci asra kadar bu karanlık dönem Batı'da devam etti. İslam medeniyetinden öğrenmiş oldukları bu aydınlanma çizgisinden istifade ederek karanlıktan kurtulmaya başladı. İslam'dan neredeyse 800 sene sonra başladı. O dönemler karanlık dönemler. Şimdi aydınlık mı? Onu da sorgulamak lazım. Böyle aydınlık olacaksa olmaz olsun. Zulmün, haksızlığın, ırkçılığın ve zenginin fakiri ezmesi üzerine kurulmuş bir kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde aydınlık yok. Şimdi de İslam'a muhtaç bütün dünya. O gün ne kadar muhtaçsa bugün de o kadar muhtaç. İslam ve Kuran evrenseldir ve kıyamete kadar bu vazifesini sürdürecektir."