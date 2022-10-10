Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'da izcilik kampı açılışı

Fransa gezisine devam eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Corbeil-Essonnes kentinde Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Türkiye İzcilik Federasyonunun ortak düzenlediği, din görevlileri ve Uluslararası İlahiyat Programı (UİO) öğrencilerine yönelik izcilik kampının açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Erbaş, “İzciliğin kurallarına göre hocalarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, gençlerimize liderlik ve rehberlik yapma noktasında en güzel bir şekilde onlara sahip çıkarlar. Gereken altyapıyı öğrenirler” dedi.

Erbaş, “Gençlerimizin ahlaki duruşunu ve çizgisini muhafaza edebilmemiz için bazı yollar var ve o yolları vesile kılmamız lazım. Çünkü onları bizden koparan, elimizden alıp bizden uzaklaştıran o kadar çok sebep var ki, o sebepleri bizim bu vesilelerle gençlerimizden uzaklaştırmak lazım. Dolayısıyla bu bir fırsattır. Bu fırsatı en güzel bir şekilde değerlendirelim” diye konuştu.