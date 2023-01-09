Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve DİYK arasındaki gerilimin nedeni belli oldu: 'Sigara fetvası'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) arasında süregelen gerilimin, 2019 yılında “sigara” nedeniyle başladığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Erbaş ile kurul arasındaki gerginlik yaklaşık üç yıl önce, 2019’da, “sigara” nedeniyle başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sigaraya yönelik çıkışlarının olduğu süreçte Erbaş, fetva mercii olan kurula, “sigaranın haram olduğu” yönünde fetva verilmesi yönünde baskı yaptı.

'Dini kaideler belli, siyasi tartışmalardan kurulu uzak tutun'

Ancak kurul Erbaş'ın söz konusu isteğini reddetti. Sigaranın “caiz olmadığı”na ilişkin bir fetvanın halihazırda bulunduğunu kaydederek “haram” şeklinde bir fetva veremeyeceklerini vurgulayan kurul, “Dini kaideler belli. Siyasi tartışmadan kurulu uzak tutun” tepkisini gösterdi.

Bunun üzerine Erbaş, sigaranın haram olduğunu duyurdu. Erdoğan da Ekim 2019’da Erbaş’ın açıklamasına atıf yaparak “Diyanet İşleri başkanımız da söyledi. ‘Haramdır’ dedi” ifadelerini kullandı. Kurula karşın Erbaş’ın “haram” çıkışı yapması ve kurulun buna karşı direnmesi, Erbaş ile kurulun arasını açtı.

'El yazısından tespit edilirsiniz'

Kurul ile Erbaş arasındaki ikinci çatışma da 15 Haziran 2020’deki kurula yeni üye seçiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, görev süresi biten 12 kişi için yapılan seçimde, Erbaş ve ekibi tarafından belirlenen bir liste çıkarıldı. Seçilmesi istenen isimlerin listesi iletilerek “Başkan bu ekiple çalışmak istiyor. Sizden üst düzey çaba bekliyor. Bu konu çok önemli” telkininde bulunuldu. Bazı başkanlık personeline ise “El yazınızdan tespit edilirsiniz” tehdidinde bulunulduğu belirtildi.

Baskı yapılan isimlerin listesi ise Diyanet’e yakın bir internet sitesinde, seçimden iki gün önce paylaşıldı. Seçim sonucu 24 kişilik liste belirlendi, bunların 12’si atandı. 4 isim de ilahiyat fakültelerinden seçildi. Böylece kurula yeni 16 üye geldi. Bunların büyük çoğunluğu, seçimden iki gün önce paylaşılan isimlerden oluştu. Baskıyla oy veren personelin bazısı, seçimden sonra “Utanıyorum, keşke o baskıyı dinlemeseydim” dediği belirtilirken, seçimdeki söz konusu baskı yargıya taşındı. Yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.