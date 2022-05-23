Diyanet bastıracağı kitaplara 5 ayda 18 milyon TL harcadı

16 milyar TL bütçe ayrılan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılının ilk beş ayında bastıracağı dini kitaplar için 18 milyon 500 bin TL harcama yaptı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, 15 Mart 2022'de asker ve polislere yönelik dini kitaplar için “Askere Temel Dini Bilgiler'' kitabının basımına 528 bin TL, “Polis için Dini ve Ahlaki Bilgiler'' kitabı için de 264 bin TL ödendi.

"Diyanet ilk", "Dini Bilgiler Soruları", "Dualarımı Öğreniyorum", "Hayatın Tekrarı Yok", "İbadetlerimi Öğreniyorum" ve "Kur'an ve Sünnete Göre Yaşamak" isimli kitaplar için 29 Nisan 2022'de 620 bin TL'lik sözleşme imzaladı. Ardından “Hikayelerle Çocuklara 40 Ayet", "Hikayelerle Çocuklara 40 Dua", "Hikayelerle Çocuklara Esma-i Hüsna” kitapları için 9 Mayıs 2022'de 672 bin TL'lik sözleşme yaptı.

Diyanet, 12 Mayıs 2022'de “Peygamber Hikayeleri", "Zehra'nın Hadis Günlüğü'' ve “Ela İle Efe Umre'ye Gidiyor'' isimli kitaplar için 538 bin 750 TL'lik sözleşme imzalarken, 16 Mayıs'ta “Mukaddes Miras Kudüs'' adlı kitap için 301 bin 500 TL, “Hz Muhammedin Hayatı Hatemü'l Embiya'' adlı kitap içinse 695 bin 700 TL ödedi.