Diyanet Başkanı Erbaş: Çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor" dedi.

Şanlıurfa'da "kanaat önderleri" ile bir araya gelen Erbaş onlardan daha çok çocuk, genç ve aileye ulaşarak "onları irşat yönünde geliştirmelerini" istedi.

Erbaş "Daha fazla gencimize, çocuğumuza nasıl ulaşabiliriz? Daha fazla aileyi İslami ilkeler doğrultusunda nasıl kurabiliriz? Onları dinsizlik cereyanına kapılmaktan nasıl kurtarabiliriz? Hepimizin amacı bu" dedi.

Erbaş "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.