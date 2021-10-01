DİSK'ten 5 talep: 'Gelirde adalet, vergide adalet'

30 Eylül 2021'de toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, yeni dönem örgütlenme ve mücadele programına ilişkin bir açıklama yaptı. DİSK Yönetim Kurulu adına açıklamayı okuyan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "İşsizliğin arttığını artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden görüyoruz" dedi.

"2022 kışına pahalılık ve işsizlik damgasını vuracak. Ülkeyi gerçek anlamda bir karakış bekliyor" diyen Çerkezoğlu, "İşçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi ödediği bir ülke haline geldiğimiz gerçeği gizlenmek isteniyor. İşsizlik rekor kırarken, işçilere ait olan İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının çoğunun büyük bölümü patronlara aktarılıyor" ifadesini kullandı.

Açıklamada yer alan talepler şöyle:

Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın.

Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanan tarife oranı yüzde 20'den 10'a indirilsin. Vergiye esas gelir dilimleri milli gelire göre artırılsın.

En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilsin.

Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun.

Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.

Çerkezoğlu, "Gelirde ve vergide adalet sağlanmalıdır! İşsizliğin ve yoksulluğun çarkları arasında ezilmeyi kabul etmiyor, tüm işçileri, emekçileri, işsizleri, emeklileri ve dar gelirlileri pahalılığa ve adaletsizliğe karşı omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz!" şeklinde konuştu.