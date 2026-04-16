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DİSK, KESK, TMMOB, TTB'den 1 Mayıs çağrısı: 'Kadıköy İskele Meydanı'nda buluşalım'

DİSK, KESK, TMMOB, TTB İstanbul'daki 1 Mayıs için Kadıköy İskele Meydanı'na çağrı yaptı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 16.04.2026 , 18:39

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul'daki 1 Mayıs programını duyurdu.

“Emeğin Hakkı İçin, Adalet İçin, Barış ve Demokrasi İçin Birleşelim, Değiştirelim" başlıklı açıklamada, 1 Mayıs için İstanbul'da Kadıköy İskele Meydanı'na çağrı yapıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2026'da İstanbul'da Kadıköy İskele Meydanı'nda buluşalım! Yaşasın 1 Mayıs!" ifadelerine yer verildi.

Taksim Meydanı için başvuru yapılmıştı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs 2026 ortak programını geçtiğimiz haftalarda DİSK İstanbul Koordinasyon Merkezi’ndeki basın toplantısıyla duyurmuştu.

Ortak açıklamayı okuyan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, İstanbul'da 1 Mayıs mitinginin Taksim'de yapılması için başvuruda bulunduklarını, görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Çerkezoğlu "Biz 25 Mart'ta DİSK olarak başvurumuzu yaptık. İstanbul'da Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olduğu gerçeği hem tarihsel hem sınıfsal hem de güncel olarak apaçık ortada duruyor" demişti.

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Haber Merkezi

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