TKP Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana 1 Mayıs miting meydanlarını duyurdu
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 14.04.2026 , 20:02
Türkiye Komünist Partisi, dün kapsamlı bir 1 Mayıs açıklaması yapmış, açıklamada 4 kentte miting düzenleneceğini ilan etmişti.
Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek mitinglere ilişkin bir çağrıda da bulunan Türkiye Komünist Partisi, "TKP, Türkiye’nin devrimci, yurtsever, cumhuriyetçi birikiminin ve en önemlisi işçi sınıfının öncü kesimlerinin 1 Mayıslarda boynunun bükük durmaması, tersine 1 Mayıs’ın hemen ertesinde daha büyük bir umut ve kararlılıkla mücadeleye devam etmesi için sorumluluk almaktadır. Benzer kaygı ve yaklaşımlarla hareket eden siyasi ve sendikal yapıları bu sorumluluğu paylaşmaya, dört merkezde düzenlenecek 1 Mayıslara aktif bir biçimde katılmaya çağırıyoruz" demişti.
Bugün söz konusu mitinglerin hangi meydanlarda yapılacağını da duyuran TKP, şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye Komünist Partisi işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere dört ayrı merkezde miting düzenliyor.
1 Mayıs mitingleri işçi sınıfının kapitalist sömürüye ve emperyalist barbarlığa karşı devrimci ve cumhuriyetçi meydan okuyuşunu temsil edecek.
1 Mayıs'ta emekçiler sosyalizm ve cumhuriyet için toplanacak.
Adana İller Bankası kavşağı- Saat 12:30
Ankara Anıtpark- Saat 15.00
İstanbul Kartal Meydanı- Saat 15.00
İzmir Karşıyaka Demokrasi Meydanı- Saat 15.00"
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