TKP Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana 1 Mayıs miting meydanlarını duyurdu

Türkiye Komünist Partisi, dün kapsamlı bir 1 Mayıs açıklaması yapmış, açıklamada 4 kentte miting düzenleneceğini ilan etmişti.

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek mitinglere ilişkin bir çağrıda da bulunan Türkiye Komünist Partisi, "TKP, Türkiye’nin devrimci, yurtsever, cumhuriyetçi birikiminin ve en önemlisi işçi sınıfının öncü kesimlerinin 1 Mayıslarda boynunun bükük durmaması, tersine 1 Mayıs’ın hemen ertesinde daha büyük bir umut ve kararlılıkla mücadeleye devam etmesi için sorumluluk almaktadır. Benzer kaygı ve yaklaşımlarla hareket eden siyasi ve sendikal yapıları bu sorumluluğu paylaşmaya, dört merkezde düzenlenecek 1 Mayıslara aktif bir biçimde katılmaya çağırıyoruz" demişti.

Bugün söz konusu mitinglerin hangi meydanlarda yapılacağını da duyuran TKP, şu açıklamayı yaptı: