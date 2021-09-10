DİSK: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,4 milyon!

DİSK-AR'ın yayımladığı rapora göre, Temmuz ayında 506 bin kişi işsiz kaldı.

"İşten çıkarma yasağı kalktı işsizlikte büyük artış yaşandı" diyen DİSK, Türkiye'nin işsizlikte Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlatarak, geniş tanımlı işsiz sayısının 8,4 milyona ulaştığını belirtti.

Raporda şöyle denildi:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 10 Eylül 2021 tarihinde Temmuz 2021 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarını açıkladı. Temmuz 2020’de mevsim etkisinden arındırılmış (MEA) dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 449 iken Temmuz 2021’de 3 milyon 902 bine düştü. TÜİK Temmuz 2021 dönemi gösterge işsizlik oranı olarak ifade ettiği MEA dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 12,0 ve TÜİK’in âtıl işgücü olarak adlandırdığı, DİSK-AR’ın ise geniş tanımlı işsizlik olarak ifade ettiği oranı ise yüzde 23,6 olarak açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış (MEA) geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) oranı son bir aylık dönemde ise 1,2 puan arttı. Geniş tanımlı işsizlik Temmuz 2019’dan Temmuz 2021’e 1 milyon 790 bin kişi artarak 8 milyon 421 olarak hesaplandı."

'Aylık verilerde pek çok ayrıntı yer almıyor'

TÜİK verilerine göre MEA dar tanımlı işsiz sayısının Temmuz 2021 döneminde bir önceki yıla göre 547 bin kişi azalarak 3 milyon 902 bin olarak gerçekleştiği söylendi.

DİSK, TÜİK'in Temmuz 2021 döneminde 4 ayrı işsizlik oranı açıkladığını belirtti:

İşsizlik 1: Gösterge işsizlik oranı (mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı) yüzde 12,0

İşsizlik 2: Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3

İşsizlik 3: İşsiz ile potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,6

İşsizlik 4: Âtıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı yüzde 23,6

"TÜİK’in yeni kullanmaya başladığı metodolojiye göre açıklanan aylık veriler oldukça sınırlı bir kapsama sahip. Aylık verilerde daha önceki TÜİK metodolojisinde yer alan pek çok ayrıntı yer almıyor" diyen sendika, istihdam olup çalışmayanların aylık verilerde yer almadığını açıkladı.

"Bu nedenle salgın döneminde istihdamda görünüp işbaşında olmayanların sayıları aylık TÜİK verilerinde yer almıyor" denilen açıklamada, "iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı", "ümidini kaybeden işsizlerin sayısı" ve "genç işsizlik" ile ilgili ayrıntıların da TÜİK’in aylık verilerinde yer almadığını, bu verilere yalnızca çeyrek dönemlerde açıklanan verilerde yer verildiğini duyurdu.