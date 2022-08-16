DİSK: Çalışabilir nüfusun üçte biri kayıtlı tam zamanlı istihdamda

DİSK-AR tarafından hazırlanan "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü (2022 2. Çeyrek)" isimli rapor yayınlandı.

Rapora göre, Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) sadece 21,4 milyon. Çalışma çağındaki 64,5 milyon kişininse sadece 21,4 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. 2022'nin ikinci çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 7,9 milyonu aşarken, her 100 kadından sadece 18’si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda.

Öte yandan gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 32,5, genç kadın işsizliği ise yüzde 42,4 olarak hesaplandı.

'Alternatif hesaplamalara ihtiyaç var'

Raporun bir bölümü şöyle:

"Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 2. çeyrek dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) 15 Ağustos 2022’de yayımlandı. 2022 2. çeyrek dönemi Nisan, Mayıs ve Haziran 2022 aylarını kapsıyor ve TÜİK’in yeni metodolojisine dayanıyor. Bilindiği gibi TÜİK, Mart 2021’den beri aylık ve üç aylık verileri ayrı ayrı açıklıyor. Aylık veriler daha sınırlı iken üç aylık veriler daha geniş bir kapsama sahiptir.

TÜİK, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamda 2021 yılı 1. çeyrek ile 2022 yılı 1. çeyrek arasındaki bir yıllık dönemde 765 bin kişilik bir artış olduğunu açıkladı. Böylece 2022 yılı 1. çeyreğinde 30 milyon 775 bin olarak açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı 2. çeyreğinde 30 milyon 10 bin olarak hesaplandı. 2022 1. çeyreğinde yüzde 46,6 olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,1 puanlık artışla 2022 yılı 2. çeyrekte yüzde 47,7 olarak gerçekleşti. Ancak TÜİK’in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi işgücü piyasasına ilişkin gerçeğin sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermiyor. Bu nedenle alternatif işsizlik hesaplamaları yanında alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır!

Kayıtlı istihdam oranı yüzde 33,3

TÜİK’in resmi istihdam oranı 2022 1. çeyrekte yüzde 47,7 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranı yüzde 33,3 olarak gerçekleşti. Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 30,4 iken KATİ oranı yüzde 18,4 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 65,3 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 48,5 olarak hesaplandı."