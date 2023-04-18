DİSK Başkanı Çerkezoğlu: 1 Mayıs'ta Maltepe Meydanı'nda buluşmaya çağırıyoruz

Emek ve meslek örgütleri, bu seneki 1 Mayıs programını açıkladılar. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda açıklama yaparak 1 Mayıs'ın Maltepe Meydanı'nda kutlanacağını duyurdu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde 1 Mayıs Meydanı hepimizin bildiği gibi Taksim Meydanı'dır. Ve aslında yıllardır Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesinin sonrasında 2013 yılından var olan Taksim yasağı bu ülkedeki bütün yasakların simgesidir" dedi.

Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dört bir yanında örgütlemek için uğraştığımız, çabaladığımız ve gücümüzü, irademizi birleştirdiğimiz bütün herkesi 1 Mayıs meydanlarına çağırıyoruz. Tüm İstanbul halkını, Maltepe Meydanı'nda, 1 Mayıs meydanında buluşmaya çağırıyoruz."