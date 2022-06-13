DİSK: Asgari ücrete yılda dört kez zam yapılmalı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bugün İstanbul'da basın açıklaması yaparak asgari ücrete zam yapılması talebinde bulundu.

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücrete senede dört kez zam yapılması gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu yaptığı açıklamada, enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını, bu yüzden asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep ettiklerini belirtti. Asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, taşeron işçiliğin kaldırılması ve tüm işçilerin kadrolu olması gerektiğini söyledi.