DİSK-AR: İşsizlik düşmüyor, geniş tanımlı işsizlik artmaya devam ediyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 21,9 milyonu, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 8,3 milyonu geçtiğini belirterek, "İşsizlik düşmüyor! Geniş tanımlı işsizlik artmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

DİSK-Ar, mart ayı İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporunu yayımladı. Raporda, işsizlerin yaklaşık yüzde 87’sinin işsizlik ödeneğinden yararlanmadığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Ocak 2023’de TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 424 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Ocak 2023 verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 460 binde kaldı. Böylece Ocak 2023’de resmi işsizlerin sadece yüzde 13,5’i işsizlik sigortası alabildi. 3 milyonu aşkın işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı."

Geniş tanımlı işsizlik kadınlarda yüzde 29,8

Geniş tanımlı işsizliğin (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 17,4, kadınlarda ise yüzde 29,8 olarak hesaplandığı belirtilen raporda, "Türkiye’de de kadın işsizliği erkeklere kıyasla oldukça yüksek seyretmeye devam ediyor. Türkiye’de kadınlarda zamana bağlı eksik istihdam artıyor. Ocak 2022’de 447 bin olan zamana bağlı eksik istihdam, Ocak 2023’de 645 bine yükseldi. TÜİK’e göre de kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olmaya devam ediyor" değerlendirmesi yapıldı.