DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 387 bin!

DİSK-AR, Mayıs 2022 dönemini kapsayan TÜİK tarafından 13 Temmuz 2022’de yayımlanan işsizlik verilerine ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporunu yayımladı.

Buna göre, geniş tanımlı işsiz pandemi öncesine göre 2 milyon arttı.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,4 olurken, geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 29 oldu.

DİSK-AR'ın açıklamasında, "TÜİK’in âtıl işgücü oranından hareketle yaptığımız hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2022’de 8 milyon 837 bin olarak gerçekleşti" denildi.