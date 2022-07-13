TÜİK, mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıklarken, buna göre mayıs ayında işsizlik yüzde 10.9 oldu.
İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK, mayıs ayı resmi işsizlik verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK, mayıs ayı resmi işsizlik verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
TÜİK, mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıklarken, buna göre mayıs ayında işsizlik yüzde 10.9 oldu.