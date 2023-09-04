DİSK-AR: En yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 114,4 oldu

2023 Ağustos dönemine ait TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 4 Eylül 2023’te yayımlandı.

TÜİK verilerine göre TÜFE’deki değişim 2023 Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 9,09, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,06 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 oldu. Sadece iki aylık tüketici enflasyonu yüzde 19,4 oldu.

TÜİK, Ağustos 2023 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 72,9 olarak açıkladı.

DİSK-AR: TÜİK'in verileri gerçek enflasyonu açıklamaktan çok uzak

DİSK Araştırma Merkezi'ne (DİSK-AR) göre, bu, halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran oldu.

TÜİK'in, DİSK tarafından açılan ve kazanılan davaya rağmen yargı kararını uygulamadığına ve madde fiyat listesini açıklamadığına dikkat çeken DİSK-AR, madde fiyatlarının halen karartılmış durumda olduğunu kaydetti.

DİSK-AR, TÜİK’in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği gıda enflasyonunu yeniden hesapladı. Hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 72,9 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 89,5 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 83,1 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 95,2 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 114,4 olarak gerçekleşti.

Yoksullar enflasyonu daha çok hissediyor

Yüksek gelir gruplarının daha düşük enflasyon hissettiği görülüyor. Dördüncü yüksek yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 69,7 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 53 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 114,4 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 53 oranında kaldı.