DİSK-AR: En düşük gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 102,3

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği rapora göre, en düşük gelirli yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu şubatta yüzde 102,3 oldu. En yüksek gelirli yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu ise yüzde 51.

Raporda, TÜFE’deki değişimin şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 55,18 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak gerçekleştiği hatırlatılarak, "Ancak TÜİK tarafından yayımlanan resmi ortalama enflasyon oranları farklı gelir gruplarının gerçeğini yansıtmıyor. Resmi ortalama enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir" denildi.

Ortalama gıda enflasyonu yüzde 69,3

DİSK-AR'ın hesaplamasına göre, gıda enflasyonu ortalama yüzde 69,3 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 88,3 oldu.

Gelir gruplarına göre gıda enflasyonuna bakıldığında ise üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 69,3 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 89,3, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 102,3 olarak gerçekleşti. Dördüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 68,7 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 51 oldu.

En yüksek ve en düşük gelir grubu arasındaki fark yüzde 52

Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 102,3 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 51 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

Raporda, "AKP enflasyonu artırmaya devam ediyor. Aralık 2002’de yüzde 29,7 olan enflasyon oranı Şubat 2023’te yüzde 55,18 oldu" denildi.

TÜFE ve gıda fiyatları endeksi artmaya devam ediyor. 2005'te 115 olan TÜFE, 2023’te 1.241’e yükseldi. 2005’te 113 olan gıda fiyatları endeksi ise 2023’te 1.780’e yükseldi. Böylece 2005’ten bu yana TÜFE 1.126 puan, gıda fiyatları endeksi 1.667 puan arttı. 2005’te yüzde 8,7 olan enflasyon oranı 2023’te yüzde 55,1 oldu. 2005’te yüzde 6,4 olan gıda enflasyonu ise 2023’te yüzde 69,3’e yükseldi.