DİSK-AR: Asgari ücret acilen yeniden belirlenmeli

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hesaplanan dar gelirlilerin gıda enflasyonu artışına göre, emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 82,1 dar gelirli 2’nci yüzde 20'nin gıda enflasyonu yüzde 83,1 ve en düşük gelirli yüzde 20'nin gıda enflasyonu ise yüzde 95,2 düzeyine çıktı.

DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada resmi enflasyonun yüzde 55,44, resmi gıda enflasyonunun ise yüzde 64,47 olarak açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2022'de yüzde 51,5 oranında artırılan asgari ücret erimiş oldu.

Asgari ücretin iki ayda enflasyona yenildiğinin vurgulandığı açıklamada, bu ücret düzeyinin acilen ve yeniden belirlenmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

‘AKP enflasyon rekoru kırdı’

Açıklamada AKP'nin Aralık 2002'de yüzde 29,7 ile devraldığı enflasyonu 20 yıl sonra yüzde 55,44'e yükselttiği kaydedilerek "AKP'nin 20 yıldır izlediği ekonomik politikalar emekçileri pahalılığa mahkum etti" denildi.

‘Fiyat artışları devam edecek’

Öte yandan, TÜFE yüzde 54,44 olarak açıklanırken, yurt içi ÜFE ise yüzde 105 olarak açıklandı. Buna göre, TÜFE ile ÜFE farkı 50,6 puana ulaştı.

Yapılan açıklamada, ÜFE'nin önümüzdeki aylarda da artmaya devam edeceği ifade edilirken, üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarına da yansıyacağı not edildi.