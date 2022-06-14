DİSK: 15-16 Haziran'da Kocaeli Dilovası'ndayız

'Emeğimiz, ekmeğimiz ve haklarımız için yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz' başlığıyla yapılan duyuruda, DİSK'in Kocaeli Dilovası'nda gerçekleştireceği program açıklandı.

DİSK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 52'nci yıldönümünü, Kocaeli Dilovası'nda direnişte olan Asen Metal İşçileri birlikte kutluyoruz.

Asen Metal işçileri şahsında ülkemizin dört bir yanındaki işçi direnişlerinin selamlanacağı, artan yoksullaşmaya ve gelir adaletsizliğine karşı işçi sınıfının taleplerinin dile getirileceği etkinliğe Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimiz de katılım sağlayacaktır."