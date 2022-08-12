Dışişleri'nden Suriye açıklaması

Suriye'deki kimi bölgeler TSK kontrolü altında bulunmaya devam ederken, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Suriye’de muhalefete ve Müzakere Heyetine tam destek vermiştir. Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımız buna işaret etmektedir" açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Suriye ihtilafının başından beri bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olmuştur.

Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir.

Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir.

Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.

Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir."