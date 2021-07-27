Dışişleri'nden AB'ye 'Kapalı Maraş' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararını kınamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bilgiç, "Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir. Avrupa Birliği adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz. Maraş açılımı, KKTC hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004’te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC’yi muhatap almayı öğrenmelidir." ifadelerini kullandı.