Dışişleri, personelinden AFAD'a bağış yapmasını istedi: 'Miktarı mail yoluyla bildirin'

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki temsilciliklerde görevli personelinin AFAD’a bağış yapmasını ve yapılan bağışa ilişkin miktarın da mail yoluyla bildirilmesini istedi.

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışındaki temsilciliklerde görevli personele mail atıldı.

Personele atılan mailde “Tüm arkadaşlarımızın belirtilen hesap numaralarına (TL ve Avro) 6 Mart 2023 tarihine kadar yapacakları yardım miktarlarını mail yoluyla ateşeliğimize bildirmeleri müsterhamdır" ifadelerine yer verildi.