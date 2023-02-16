Dışişleri, personelinden AFAD'a bağış yapmasını istedi: 'Miktarı mail yoluyla bildirin'

Yurt dışındaki temsilciliklerinde çalışan personele AFAD'a bağış yapılması üzerine yazı gönderen Dışişleri Bakanlığı, yapılan bağışa ilişkin miktarın da mail yoluyla bildirilmesini istedi.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki temsilciliklerde görevli personelinin AFAD’a bağış yapmasını ve yapılan bağışa ilişkin miktarın da mail yoluyla bildirilmesini istedi.

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışındaki temsilciliklerde görevli personele mail atıldı.

Personele atılan mailde “Tüm arkadaşlarımızın belirtilen hesap numaralarına (TL ve Avro) 6 Mart 2023 tarihine kadar yapacakları yardım miktarlarını mail yoluyla ateşeliğimize bildirmeleri müsterhamdır" ifadelerine yer verildi.

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