Dışişleri Komisyonu'nun gündemi: Katar ve Togo...

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyondan bugüne kadarki süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Toplantısı'na ilk defa Dışişleri Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde bir yetkili katıldı. Gerçekleştirilen toplantının gündeminde Ukrayna krizinin yer almaması dikkat çekti.
Bugün saat 15.00'te başlamış olan TBMM Dışişleri Komisyonu Toplantısı'nda yer alan üç gündem şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren'in "Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Yürüttüğü Faaliyetler" konulu sunumu