CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bazı büyükelçilerin paylaştığı görüntü ve fotoğraflara tepki gösterdi.

ANKA'nın haberine göre “Dışişleri Bakanlığı’nın tarihinde görülmemiş görüntüler söz konusu" diyen çakır Özer şunları söyledi:

"Bakın, belki sizin de iradeniz dışında, AKP'li arkadaşınız büyükelçi olunca ortada kalan bir diplomatımız, muhtemelen kendisinin Rizeli olduğunu anımsatmak için, tayin listesi dışında kalmamak için çay toplama görüntüsü yayınladı. Kurtlar Vadisi müziğiyle büyükelçiliğe giriş videosu çeken mi, evinin kapısında hizmetçileri dizip kendisine selam verdirip videosunu sosyal medyada yayınlayan mı ararsınız?”

'Bakanlığı kim yürütüyor?'

“Dışişleri Bakanlığını siz mi yürütüyorsunuz yoksa Savunma Bakanı mı yürütüyor, yoksa İbrahim Kalın mı yürütüyor, yoksa Fahrettin Altun mu, belli değil." diyen Çakırözer bakanlığın kurumsal yapısının erozyona uğratıldığını belirterek "Bir yanda, siyasi atamalarla büyükelçilik koltukları AKP milletvekilleri için, saray bürokratları için emeklilik projesine dönüştü” dedi.