Dışişleri Bakanlığı'nın referans olduğu AKP'li Metiner'e ABD vizesi verilmedi: Gerekçe göç etme şüphesi

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, ABD vize başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan referans mektubu bile aldığını belirten Metiner, başvurusunun reddedilmesine tepki gösterdi ve başvuruyu "vize verip vermeyeceklerini test etmek amacıyla" yaptığını iddia etti.

Metiner, Dışişleri Bakanlığı tarafından arandığı için bir süre sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları sildi.

'45 dakika beklettiler, talebimi reddettiler'

Metiner, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bugün ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunduğunu aktardı.

"Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla. Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı ve diğer işlemlerden sonra 11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım" ifadelerini kullanan Metiner, paylaşımına şöyle devam etti:

"Diplomatik pasaportuma bakıp durdu. 'Milletvekili misiniz?' dedi. 'Ayrıca gazetecisiniz' dedi. 'Evet' dedim. 'Bekler misiniz?' dedi. İlerdeki bir hanımefendiye pasaportumu gösterdi. O arada konuştular. Dönüp geldi. 'Oturma yerinde bekler misiniz?' dedi. 'Biz sizi çağıracağız.'

Yaklaşık 45 dakika beklediğini ve kendinden sonra gelenlerin bile işlemlerinin yapıldığını söyleyen Metiner, "Kalkıp bankodaki görevliye gittim. 'Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edilecekse pasaportumu geri istiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

Reddilme nedeni göç etme ihtimali

Kısa bir sonra çağırıldığını aktaran Metiner, "Talebimin reddedildiğini elime bir kâğıt vererek ilettiler" dedi.

Söz konusu ret kararına dair belgenin görselini paylaşan Metiner'in, ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın 214(b) maddesi uyarınca vize alamadığı ortaya çıktı.

214(b) maddesi, vize başvuru sahibinin ülkesine geri döneceğine dair yeterli sosyal, ekonomik veya ailevi bağ gösterememesi yani göçmenlik şüphesi anlamına geliyor.

Metiner'den sitem: 'Biz aynısını ABD’lilere yapmıyormuşuz'

Aldığı ret kararının üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili genel müdürüne ulaştığını ve durumu ilettiğini aktaran Metiner, "Üzülerek öğrendim ki biz aynısını ABD’lilere yapmıyormuşuz. Mütekabiliyet bu konuda yokmuş" dedi.

Metiner sitemine şöyle devam etti:

"O zaman buradan soruyorum: Vize vermeyecek birinin parmak izini hem de etraflıca niçin alıyorlar? Umarım Dışişleri Bakanlığımız bu konuda gereğini yapar."

'Test etmek amacıyla başvuruda bulundum' iddiası

Vize başvurusunun reddedilmesinin nedeninin "ABD ve İsrail politikalarına karşı çıkması" olduğunu iddia eden Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin vize talebime niçin olumsuz cevap verdiği bilinmeyen bir şey değil. Sebebi ABD ve İsrail politikalarına karşı çıkmak. Medyada bunu yüksek sesle dile getirmek. Özgürlük anlayışları bu kadar işte!"

Kendisine vize verilmeyeceğini tahmin ettiğini söyleyen Metiner, başvurusunun amacının da bunu test etmek olduğunu öne sürerek, "Yanılmadım. Buna rağmen test etmek amacıyla başvuruda bulundum. Olanda hayır vardır" dedi.

Paylaşımları sildi: 'Dışişleri Bakanlığımızdan aradılar'

Metiner kısa bir süre sonra konuya dair paylaşımlarını silip yeni bir paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan arandığını aktaran Metiner, şu ifadeleri kullandı: