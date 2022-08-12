Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde yaptığı kapanış konuşmasında, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la 10 ay önce bir toplantıda "ayaküstü" görüştüğünü açıklaması ve "muhalif Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini söyledik" demesinin ardından Suriye'de ÖSO'nun kontrolündeki cihatçı gruplar protestolara başlamıştı.

İdlib ve Azez'de Ankara'ya yönelik protestolar bugün de sürerken Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada "Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir. Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir" denildi.

Açıklama şöyle:

"Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Türkiye’nin Suriye İhtilafına Yaklaşımına İlişkin Basında Yer Alan Haberler Hakkındaki Soruya Cevabı

Türkiye, Suriye ihtilafının başından beri bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olmuştur.

Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir.

Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir.

Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.

Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir."