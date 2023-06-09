Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' açıklaması: Bugüne kadar 1961 vatandaşımız tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’ın başkenti Hartum ve diğer illerinde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan’da başlayan çatışmalardan sonra yapılan tahliyelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bugüne kadar bin 961’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 382 kişi tahliye edildi.

Etiyopya üzerinden 1478, Mısır üzerinden 48, Suudi Arabistan üzerinden 59 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Ayrıca askeri uçak ile Port Sudan’dan 715 ve Hartum’dan 82 kişinin getirildiği aktarıldı.

Paylaşımın devamı şöyle:

“Sudan’dan tahliye operasyonlarımız kapsamında, son iki günde 94 kişiyi daha tahliye ettik. Bugüne kadar 1961’i vatandaşımız olmak üzere toplam 2382 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik. Tahliye çabalarımıza destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın her daim yanındayız.”