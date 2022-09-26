Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması

Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskın hakkında açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bu sabah saatlerinde baskın düzenlenmesi hakkında açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz.

Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."

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